Je comprends pas le succès de la switch alors qu'ils sont complètement a la ramasse

ils t'ont sorti une console en 2017 qui fait pas mieux qu'une ps3 une console sortie en 2007

toujours les mêmes jeux qu'il y a 30 ans mario zelda pokémon niveau recyclage on peut pas faire mieux qu'eux

une avalanche de portage sur la switch c'est abusé ils ont fait pire que la ps4 et one

aucune nouveauté intéressante

le remake immonde de link's awakening au secours voila qu'ils se mettent a faire du jeu mobile

ou est passé le Nintendo qui nous faisait rêvé a l'époque de la N64 et la Gamecube ?

vraiment je les comprends plus ça les amuse de perdre des fans ?