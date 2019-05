Information

"trailer de lancement"







"Les premières notes"

sort dans une semaine( 21 mai ), et Sega balance un dernier trailer pour la promotion de son jeu de karting bien fun avec la possibilité de créer une équipe pour espérer prendre l'avantage en course et repartir avec coupe.Mais laisse aussi la presse divulguer ce qu'elle pense du jeu; on peut dire que pour le moment ça semble bon, à part un avis mitigé.- Shacknews - 9/10- IGN - 8,5 / 10- Gamereactor - 8/10- GameSpot - 7/10- Destructoid - 7/10- GamesRadar - 2,5 / 5- GameXplain - « j'ai beaucoup aimé »- Eurogamer - « Recommandé »- Jeuxvideo.com - 14/20En plus je vous remets des liens d'achats, car il a baissé de 2€:Le drapeau à damier se baisserapour des courses totalement folles. Du moins, si vous vous lancez dans le championnat.