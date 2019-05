Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII :Le Final Fantasy VII a été mis à jour, et passe en version 1.0.1, sur Xbox One et Nintendo Switch. Ce patch corrige le petit problème de musique en boucle qui sévissait dans le jeu et rend également la transition entre les cinématiques et le jeu plus fluide. En espérant qu’ils en fassent de même avec Final Fantasy IX…Source : https://nintendoeverything.com/final-fantasy-vii-version-1-0-1-out-now-fixes-looping-music-and-cutscene-issues