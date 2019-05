Sze Jones, ex Naughty Dog et Crystal Dynamics

Elle a travaillé sur des jeux comme Uncharted 3/4, The Last of Us, Rise of the Tomb Raider, ATLAS et SOS - The Ultimate Escape.

Matt Corcoran, ex Outpost Games et Studio Wildcard

Il a travaillé sur des jeux comme Max Payne 3, Rock Band 3, ATLAS et SOS - The Ultimate Escape. Et même sur un film, Jurassic World (2015).

Nous apprenons aujourd'hui par l'intermédiaire de LinkedIn le recrutement de deux Lead Character Artist au sein de The Initiative.