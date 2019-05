- Bluetooth 5 (très bonne portée)- Design à la apple- Excellent son avec de la bonne basse- Bon confort, bonne ergonomie et léger- Tactile qui réagit très bien (play/pause, piste suivante et précédente, décrocher et raccrocher un appel)- Assistant vocal Siri / Google- Packaging plus fourni comparé à la concurrence- Pas de désynchro, appairage très rapide- Le prix (35€)- Pas de décalage entre la voix et le mouvement des lèvres sur youtube par exemple- Peut recharger 4fois les écouteurs complètement via le boitier- Port Lightning (avec le câble fourni)- Utilisation d'un seul écouteur à la fois possible- Présence d'une Notice et en Anglais- Possibilité de voir le % de batteries restantes des écouteurs directement sur le smartphone, une voix vous préviendra également que la batterie est faible "Low Batterie Please Charge".- Batterie un peu faible, les écouteurs tiendront 2h mais plus ou moins identique à la concurrence. J'aurai préféré tenir 3h / 3h30.- Impossibilité via le tactile d'augmenter ou baisser le volume- Micro correct mais perfectible, en intérieur c'est OK, l'interlocuteur vous entendra correctement. Micro un peu faible selon moi.Les écouteurs se rechargent en 45min / 1h. Le boitier quand à lui se recharge en 1h40 / 2h. Lorsque vous chargerez vos écouteurs et boitier, la led du boitier sera rouge, ce qui veut dire En Charge. La lumière disparaîtra dès que ça sera chargé complètement.1 "tap" : répondre à un appel / raccrocher1 "tap" : play/pauseAppuyer 1sec : rejeter un appel2 "tap" sur l'écouteur droit : Musique suivante2 "tap" sur l'écouteur gauche : Musique précédenteAppuyer 2sec : Activer Siri ou Google AssistantCe sont les meilleurs simili airpods selon moi. Si vous cherchez des écouteurs avec le design à la Apple, un très bon son avec de la basse, c'est un bon achat à bas prix. Idéal pour youtube, netflix etc ... Pour la partie micro, en intérieur dans un environnement calme, pas de soucis.L'écouteur droit étant l'écouteur principal. Il vaut mieux mettre son téléphone dans la poche droite donc.Pour ma part, cela a été expédié le lendemain de ma commande et reçu en 11jours week end inclus- Une meilleure autonomie pour les écouteurs, au moins 2h30 minimum, 3h étant mieux- Possibilité d'augmenter ou baisser le volume- Perfectionner le micro avec une très bonne réduction du bruit- Temps de recharge réduit- D'autres fonctionnalités concernant le tactile (muter le micro par exemple)