Bonjour a tous, je vais incessamment sous peu me procurer des enceintes Atmos pour mon home cinéma, je suis donc a la recherche de "bon" film avec une bonne technologie 4K combiné Atmos. J'ai lu a droite a gauche que Mad Max Fury Road est un peux tout ce que je cherche, surtout au niveau du Atmos ou apparemment il a un bon Atmos et en VF (assez rare). Comment je peux savoir quand j'achète un Blu Ray si il possède le son VF Atmos? (Si j'achète sur internet surtout)

posted the 05/17/2019 at 11:34 AM by calishnikov