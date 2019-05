Anime

Je n'ai pas vu l'info passer par ici alors je faisais passer le message.Le studio Ufotable, responsable entre autre de l'animation des Licences Fate, Tales of et God Eater est depuis le mois de Mars sous le coup d'une enquête pour taxes payés et fraude.En effet, le studio devrait pas moins de 400 millions de Yens(plus de 3 millions d'euros) à l'Etat japonais et aurait de plus détourné l'argent d'une opération de charité qui avait eu lieu suite au tremblement de terre de 2011 pour financer ses productions.Le président du studio a démissionné il y a quelques jours et risque 10 ans de prison.Si les projets en cours du studio ne devrait pas être impactés, rien n'est moins sur pour leurs futurs projets.Une sacrée déception pour un des studio jap connu pour respecter le plus les conditions de travail des animateurs (avec Science saru, Kyoani et Toei animation).Car autant frauder le fisc, c'est illégal mais bon... Mais voler de l'argent devant servir à aider les survivants d'un tremblement de terre, c'est moche, très moche.Comme quoi plus que, le vrai meme qui devrait être associé au studio devrait êtreJe n'était déjà pas un gros fan de ce que produit le studio, mais après ça c'est definitif, un titre d'Ufotable, je zappe direct.sources