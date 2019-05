Comme vous le savez, la CW à donné son feu vert pour une série centrée sur Batwoman.Dans le rôle de l'héroïne,nous retrouvons la très peu charismatique Ruby Rose (déjà vue dans Orange is the New Black). J'ai vraiment du mal avec cette actrice, surtout dans un rôle comme celui-ci.Mouais, je vous laisse juger par vous même !!Le costume de Batman défonce par contre.La série arrivera en septembre sur CW et peut être sur Netflix chez nous.