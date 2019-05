Rumeur pour le moment mais Acti a invité quelques youtubers a essayé le jeu il y a quelques jours, et certains rapportent (en bourde ou pas) que le jeu ne proposerait pas que les courses de Crash Team Racing et Crash Nitro Kart, mais également celles de Crash Tag Team Racing, le troisième épisode sorti en 2005.A confirmer mais cela ferait donc une bonne quarantaine de tracés.

posted the 05/15/2019 at 11:12 PM by shanks