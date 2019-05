L'extension Monster Hunter Iceborn est maintenant disponible en préco pour 59.99€ (prix non définitif évidemment)N'oubliez pas de passer par les liens

Continuez l’aventure MONSTER HUNTER: WORLD avec l’extension massive Iceborne*! Parcourez d’immenses contrées glaciales et hostiles dans les terres enneigées de Givre Eternel. Découvrez de nouveaux Monstres, de nouvelles options de combats et poursuivez l’histoire de Monster Hunter World™. Réussirez-vous à passer l’ultime test de chasse contre le Dragon Ancien : Velkhana ? Cette nouvelle édition contient Monster Hunter World + la nouvelle extension Iceborne.

posted the 05/15/2019 at 03:49 PM by leblogdeshacka