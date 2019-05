Jeux annulés

Halo DS



Vidéo du prototype.

Halo: Online



Vidéo de gameplay de Halo Online.

Halo: MMORPG (Titan)



Voici quelques quelques concepts arts d’environnements.

Project Haggar



Vidéo de Gameplay;



Images tirées de la vidéo. Images tirées de la vidéo.

Halo: Chronicles

, Halo est un jeu de tir à la première personne qui a vu le jour le 15 novembre 2001. Originellement développé parjusqu’en 2010, le développement est alors confié àUn épisode de la saga a failli voir le jour sur la! Eh oui, Bungie avait créé un prototype d’une version DS, mais les développeurs n’ont pas pu aller jusqu’au bout suite àet a publié une vidéo le 2 octobre 2007 afin de prouver que ce qu’il disait était vrai.Dans cette vidéo, nous pouvons voir deux choses: la possibilité de jouer avec deux armes à la fois, mais aussi le rendu de la cartesur DS.Au niveau du gameplay le jeu semblait se jouait de la même manière que, l’écran du bas servant à bouger la caméra, mais également à indiquer quelques informations comme le niveau de santé et les armes utilisées.Autre chose, le jeu semblait, comme le montre cette image, il existait la possibilité de jouer avec des amis en lan, la possibilité de jouer en ligne (?).Ce jeu, développé par, a été testé au printemps 2016 en Russie. Il devait être un {g]free to play online[/g] de la série Halo. Le jeu était prévu pour PC, mais est annulé le 24 août 2016 caret comprenait bien sûr des armes très connues de la saga, la possibilité de conduire des véhicules et des cartes issus des anciens Halo, mais aussi desUnEn effet, le jeu était en développement parentre 2004 et 2007. Ce projet avait pour but de concurrencerLa première image montre le jeu avec l’interface de World of Warcraft et la deuxième montre un possible endroit où une quête pouvait se déclencher.(les Marines, les Rogues, les Mimics, le PSI, les Forerunners et les soldats), les joueurs pouvaient également rencontrer de nombreuses créatures comme des Démons, des Diggerz, etc. De nombreux véhicules étaient aussi prévus pour traverser la carte du jeu et accomplir différentes quêtes.Après l'annulation du projet au nom de code: Titan (le MMORPG Halo donc),Project Haggar était un jeuLe jeu était initialement prévu pour la, mais ce projet ne sortira jamais, car il est abandonné en 2013.Comme on peut le voir dans cette vidéo, il s’agissait d’un jeu à laDe nombreux éléments de gameplay sont montrés comme laDe plus, les personnages devaient avoir descomme celle d’utiliser un bouclier ou autres.Ce dernier est annoncé en 2006 lorsque, trouve un accord avec. Halo: Chronicles devait être unde la saga et devait montrer. Halo: Chronicles était un projet qui devait accompagner un film afin de créer un univers cross-média.Très peu d’informations, si ce n’est que le joueur devaitmettant alors en avant le corps-à-corps dans les phases de gameplay.Le jeu est finalement annulé en 2009 lorsque le, de plus des différends commençaient à apparaître entre les membres deet ceux de(le studio de P. Jackson).Et vous auriez-vous aimez que l'un de ces projets soit achevé ?Si oui, lequel ? Ou lesquels ?