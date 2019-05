D'après les chiffres communiqués par Disney, qui a racheté Marvel en 2009, la vente de billets pour le 22e et dernier film de la saga a généré 2,485 milliards de dollars sur l'ensemble de la planète.



Après avoir dépassé Star Wars - Le réveil de la Force (2,07 milliards) et Titanic (2,18 milliards), Avengers: Endgame a donc dorénavant en ligne de mire Avatar et son record de 2,79 milliards.