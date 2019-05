Cela peut paraître surprenant venant de Google, mais s’écarter de l’incontournable salon californien est pourtant la stratégie du géant américain. Les zones d’ombres autour du projet Stadia ne manquent pas et un petit éclaircissement sur celles-ci ou sur les fameux jeux exclusifs n’aurait pas été de refus.



N’imaginez pas que Google est allé se justifier. Hormis la confirmation de son absence, aucune autre information n’a été communiquée concernant les plans de Stadia. Il faudra donc encore être patient pour avoir la chance d’en savoir plus à son sujet. Cela dit, il sera toujours possible de tirer les vers du nez aux rares membres de Google qui feront quand même le voyage jusqu’à Los Angeles.