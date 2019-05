Salut,j'essaie de trouver une solution pour transférer l'argent de ma femme vers mon compte car elle va bientôt venir vivre en France, on demande le visa début juin pour une arrivée fin aout, début septembre.Elle possède une carte de débit, donc c'est de la merde ...Voici ce que j'ai déjà testé :je vais épargné les détails, ça sera très rapide : Paypal, Western Union, Skrill, Revolut, ça marche pas. Elle a demandé à sa banque directement à sa banque pour un virement, pas possible.Elle utilise Gpay, en Inde, aux USA et en Angleterre, on peut s'échanger de l'argent entre amis, ce n'est pas le cas pour la France.Il faut que je trouve une plateforme qui permet d'envoyer de l'argent d'un compte indien (State Bank of India) vers la France.Une solution ?Je supprimerai l'article prochainement