Évoqué depuis 2011 déjà, le projet de film Mortal Kombat par New Line Cinéma (filiale de Warner Bros.) est bel et bien encore en vie. La pré-production va débuter ce mois-ci en Australie.



Comme le rapporte la journaliste Claire Campbell, ce nouveau film Mortal Kombat sera produit et tourné du côté d'Adelaide, au sud de l'Australie, où 580 emplois seront créés. 70 millions de dollars australiens seront alors injectés dans l'économie locale. Gamespot confirme que James Wan, réalisateur de Fast and Furious 7, Conjuring et plus récemment Aquaman, est en charge du projet, tandis que Greg Russo (également sur les adaptations de FEAR et Saints Row) est assigné à l'écriture du scénario. Un premier film Mortal Kombat, réalisé cette fois-ci par Paul W. S. Anderson (les films Resident Evil), avait vu le jour en 1995.