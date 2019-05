Information

Stranger Things 3: le jeu qui sortira le 4 juillet 2019

Traduction:

"Donnez vie à vos œuvres préférées : En développant les contenus Netflix pour en faire des jeux vidéo."

La question est à se poser quand on voit l'affiche publicitaire deAlors, avec l'arrivée de plus en plus de concurrents dans son secteur, Disney en tête; est ce que le géant du streaming vidéo va se lancer dans le streaming de jeu? Comme Google et Apple qui ont faim de monnaie.Ou bien, la célèbre plateforme génitrice deva accentuer des commandes de jeu de ses œuvres comme pour? Dont,sur toutes les plateformes de jeu.