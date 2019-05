Yo la team,Il me restait un code Xbox One pour Anthem alors je vous l'offre, mais cela se mérite !J6**V-**H79-M6*M*-GRF**-*HJJZ1) ** Nous parlons le même langage !2) ** Elles se suivent dans notre alphabet comme Kyle.3) ** Je suis son fils mais je m'appelle comme lui4) ** Je suis Kenji Eno5) Je suis la première lettre d'un groupe, s'il te plait réveilles-moi avant de partir !Bon amusementJe vous aiderai s'il faut ^^Si quelqu'un le trouve, qu'il ai la bonté de l'annoncer, merci à lui !

posted the 05/13/2019 at 07:58 PM by tuni