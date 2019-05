Sondage

Le 21 mai 2019

21 juin 2019

Nous sommes à 8 jours du début de la grande course des jeux de karting, et la compétition s'annonce rude, ou pas.verra débarquer, le challenger de chez Sega qui a prouvé qu'il pouvait faire du bon dans le genre avec Sonic & All-Stars Racing Transformed ou le pire avec Sonic R pour les plus vieux. Un mois après, à la date du, c'est Activision qui tentera de gagner le championnat en jouant sur la nostalgie des joueurs Play avec un remake de Crash Team Racing du nom de. Sinon, vous jouerez la sécurité en investissant ou en gardant le champion toutes catégories qu'est, portage WiiU de 2014 (bon, pas grand monde n'y avait eu accès avec le peu de vente de la Wiiu).Ce nouveau jeu Sega développé par Sumo Digital tentera de vous séduire en misant sur l'aura de Sonic, mais surtout sur un contenu de 21 courses, dont certaines empruntées à Sonic & Sega All-Stars Racing et de Sonic & All-Stars Racing Transformed, 15 personnages de l'univers du hérisson bleu; le tout soutenu par plusieurs modes de jeu comme le championnat, le time trial, le multi online à 12 pilotes ou jusqu'à 4 en local ou bien le mode aventure.Un jeu qui semble bien complet et qui devrait plaire.Activition et son remake de CTR vont tenter de détrôner une saga qui est restée sur le podium depuis 27 ans. Et pour réussir ce coup poker, CTR: Nitro-Fueled compte sur la nostalgie du meilleur jeu du genre sur PS1. Mais en plus de la refonte graphique réussie et pour gonfler ses championnats, ce jeu empruntera des circuits au jeu Crash Nitro Kart, pour un total de 31 courses; 27 personnages personnalisables seront à votre disposition et qui prendront places dans vos kartings aussi "customisables". Le jeu proposera son lot de mode jeu comme Aventure, Arcade en solo, Championnat, Contre-la-montre et Bataille, et bien sûr le multi online et local en écran partagé.La fibre nostalgie fera peut être son office sur vous pour vous décider.L'homme à abattre qu'est Mario Kart 8 DX, verra t'il se mettre à genoux par ses deux nouveaux challengers ou rentrera t'il chez lui avec sa coupe de champion?Malgré les années, son contenu tient encore la route pour séduire les nouveaux ou garder ses anciens pilotes dans le paddock.Mario kart 8 c'est: 4 modes de jeu en solo ou multi, ainsi que son online, la personnalisation des kart, 42 personnages, 48 circuits et 16 arènes. En somme, du très lourd qui sera dur à faire bouger.Maintenant que vous avez lu ses petits résumés de nos champions, je vous laisse voter pour votre favori ou bien simplement commenter. Vous pouvez faire les deux si vous le souhaitez.Si vous n'avez pas encore précommandé ou déjà acheté, je vous poste des liens pour le faire. Mario Kart 8 DX à 44,99€ On ne sait jamais, tout le monde n'a pas la Switch ou compte investir dans les prochains mois.Pour ma part, mon choix est déjà fait sur les jeux de Kart, mais je joue avec tout quand ça me plait.