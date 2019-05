Rage 2 sort demain et donc bien évidemment la presse a pus tester le jeu. Voici un petit récapitulatif des notes que j'ai pus trouver sur le web pour l'instant :JV.com :Les + : Un monde ouvert propice à l’exploration…Un scénario assumé de série B incarné par des gueules cassées...Un aventure intégralement doublée en françaisLes gunfights à l’intensité rarement égaléeLes références à la pop-culture 1980-90’sL’arsenal et les pouvoirs nanotritesLes améliorations du héros et des véhiculesLa conduite arcade et les attaques de convois routiersLes - : manquant par instant de vie et d’animations… trop peu développéesUne courte durée de vie pour un Open WorldDes combats de boss génériquesConclusion : Rage 2 débarque fusil à pompe en mains pour tout arracher. Le titre né de la collaboration entre id Software et Avalanche Studios soigne la majorité des carences de son aîné et parvient à fusionner monde ouvert et fast FPS avec un talent certain. Loin d’être exempt de défauts, ce titre possède indubitablement une âme qui transcende l’expérience vécue. Intense, survoltée, irrévérencieuse, brutale… les adjectifs ne manquent pas pour qualifier cette apocalypse fushia pétrie de bonnes intentions.Note : 17/20Gamergen :Les plus : Un gameplay ultra nerveuxLes pouvoirs nanotrites jouissifsLes phases en voiture intensesIl y a un paquet de choses à faireLes - : Le scénario, complètement oubliableC'est quand même vite répétitifNote 16/20Gamekult 5/10LES PLUSDe très beaux panoramas en extérieurL'emphase sur la conduite et l'abondance de véhiculesLe feeling et la diversité de l'arsenal, on sent la patte d'id SoftwareExpérimenter avec les Nanotrites et découvrir des combosIl arrive à la musique d'être de très bonne factureLES MOINSUne structure de monde ouvert basée sur du remplissage de jaugesMais allez, lâche-toi un peu plusDes menus très envahissants et pas très agréables à parcourirLa quête principale expédiée en neuf heures et aucun intérêt à poursuivre aprèsLes scénaristes ont lâché l'affaire après dix minutes de jeuÇa tourne quand même assez vite en rondBeaucoup de recyclage et une fin décevanteEncore trop de soucis techniques, crashs et bugs de collision (voir encadré)Jeuxactu :Les plus : Gameplay FPS signé id Software toujours impeccableOpen World vaste et richePleins d'éléments RPGUne bonne durée de vieLes cheat codes complètement déjantésLes jolis panoramas permis par l'Apex engineLes - : La direction artistique discutableLa conduite qui rappelle trop Mad Max (2015)Le scénario pas terribleEncore beaucoup de problèmes techniquesConclusion :Bien que la finition de RAGE 2 laisse encore à désirer pour le moment (de gros soucis techniques tout de même), le jeu d’Avalanche dispose de sacrés arguments pour attirer les joueurs amateurs d’action frénétique et de vastes open world. L’aspect FPS réalise par id Software s’avère extrêmement qualitatif et propose un gameplay enrichi grâce aux nombreuses capacités offertes par l’armure du héros. Le studio suédois a pour sa part réalisé un univers très riche en activités, qu’il s’agisse d’exploration ou de combat. Si le jeu n’offre rien de révolutionnaire, tout ce qui est entrepris est bien fait, et l’expérience est globalement très plaisante grâce aux bonnes bases du titre. RAGE 2 offre de surcroît une très bonne durée de vie et un petit aspect old-school réjouissant avec la présence de cheat codes complètement délirants, (débloquables en jeu auprès d’un marchand spécialisé bien caché) et qu’on peut activer depuis un menu dédié. Blockbuster pop-corn sans complexe, RAGE 2 s’aborde l’esprit léger et nous promet des heures de carnage bien bourrin sans prise de tête, ce qui n’est déjà pas si mal. Sur ce coup, la réputation d’Avalanche reste donc clairement sauve, même si l’on est loin du coup d’éclat.Le vidéo test de Jv.com :http://www.jeuxvideo.com/videos/1042350/rage-2-3-minutes-pour-sauver-le-wasteland.htm ( pas encore dispo sur youtube sinon je vous l'aurai mise directement)Voilà voilà