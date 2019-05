Alors que Square Enix vient de publier ses derniers résultats financiers, l'avenir de Project Prelude Rune apparaît incertain avec la disparition du site officiel du Studio Istolia (qui renvoie vers la page d'accueil du site Square Enix) et de son compte Twitter. Des disparitions qui laissent planer le doute quant à l'avenir de Project Prelude Rune.On rappelle que ce RPG de Hideo Baba (Tales Of) s'etait montré timidement via un petit teaser lors du TGS 2018. Depuis Hideo Baba a quitté Square-Enix et nous n'avons plus aucune nouvelle. Neanmoins le Studio Istolia apparaît toujours dans la liste des filiales de Square Enix. Espérons que l'éditeur fasse rapidement la lumière sur cette affaire.