Enfin décidé à l'acheter !Version Ocean Blue Global Version 64GB acheté 380€ sur AliExpress + 20€ de cashback.J'ai également acheté le chargeur sans fil Xiaomi 20W pour 30€, il faut 1h30 pour charger le Mi9 complètement (contre 60min par câble via Quick Charge 4). La version Noir était disponible pour 368€. Livraison en 15jours, donc vers le 27/28 Mai au plus tard.Prochain achat en Juillet ou Août, le Oneplus 6 Amber Red 128GB, on trouve actuellement la version noir à 350€ et la version rouge à 400€. J'attends donc de trouver cette version rouge à 350€ pour passer commande. Celui ci, ça sera pour ma femme.