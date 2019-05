Voici une Rumeur autour du jeu ARMS :Il semblerait que le jeu que ARMS 2 soit en cours de développement. Reste à voir si cela se confirme si Nintendo l'officialisera à l'E3 2019 et si le jeu sortira dans les mois qui suivent, voire en début d'année prochaine...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-e3-2019-plans-detailed-nintendo-direct-on-tuesday-6-11-9am-pt-treehouse-live-and-tournaments.115986/page-15

posted the 05/11/2019 at 12:36 PM by link49