Bon, je sors de ma séance de Détective Pikachu, et c'est une excellente surprise ! Reprenant l'orgasmique (hem) scénario (ça n'engage que moi) du jeu Détective Pikachu, le réalisateur a su retranscrire l'univers de Pokémon dans le monde réel, avec un résultat surprenant, pas enfantin pour un sous, et qui, pour moi, dépasse l'univers de Pokémon pouvant plaire à tout fans de science fiction ^^ !Mention spécial aux doublage que j'ai trouvé excellent, par contre, j'ai vraiment un soucis avec le doublage du fils du PDG - je trouve que ca ne colle pas du tout à sa tête, et sa voix me dit grave quelque chose...Je ne suis pas critique cinéma, mais je voulais juste le recommander à tous fans de Pokémon, mais également de Nintendo, de jeux vidéo et de Pop Culture dans son ensemble ^^ !MAJ : Joueur du grenier