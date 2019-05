Voici une Information concernant la Ps5 :Avec les premières informations sur la prochaine console PlayStation, les analystes commencent à être plus précis quant à leurs prévisions pour la Ps5. Parmi eux, Hideki Yasuda, analyste de l'Ace Research Institute, dont le nom est assez connu au Japon en raison de ses analyses et de ses prédictions axées sur le marché des jeux, a publié son analyse trimestrielle des activités de Sony, qui inclut certaines de ses prévisions concernant la Ps5.Hideki Yasuda s'attend à un lancement en novembre 2020. Sur la base d'un prix de 40 980 yens et de 499 dollars en Occident, il pense que Sony va vendre 6 millions d'unités lors de son premier exercice au 31 mars 2021, suivi de 15 millions d’unités l’année suivante, au 31 mars 2022.L’analyse de Hideki Yasuda indique également que le Cloud Gaming et Google Stadia ne constitueront pas une menace pour la Ps5. Bien entendu, il faut garder à l’esprit que c’est une prévision de l’analyste, basée sur son expérience et les informations limitées disponibles pour le moment…Source : https://twinfinite.net/2019/05/ps5-hideki-yasuda-prediction