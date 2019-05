Xiaomi Mi 9 Global VersionLa couleur noir étant la moins cher, autours de 380€.Sinon, on a également les versions noir & blue ocean 128gb à 409€ (sur un site chelou sans paypal ni cashback, donc non merci).ou 428€ version 128gb noir chez banggood (+25€ cashback).Mon budget était de 350€ (hors cashback) pour la version 64gb noir.Livraison rapide en 15jours, donc livré le 27 Mai si je commande ce week-end.Je pense vraiment passer commande demain mais j'aimerai avoir des avis, si c'est un bon deal ou non