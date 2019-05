Cette nuit Sony a dévoilé le second épisode du, le nouveau rendez-vous pour les fans. Pour résumer, il s’agit d’une courte vidéo enregistrée regroupant différentes annonces et trailer des jeux à venir sur la console. C’est un format destiné à revenir plusieurs fois durant l’année.Au cours de ces 10 minutes de vidéo nous avons pu apercevoir le tout nouveau DLC du très populaire, intituléDéveloppé par le studio, à l’origine du jeu. Les voilà de retour avec un tout nouveau jeu du nom de, unoriginal qui, c’est assez rare pour être souligné, pourra se jouer en modeet surtout… en. Affronter au travers des différents mondes des monstres du plus petit au “gigantesques” boss, le tout en 16-bit, un hommage assumé par le studio des jeux rétro mais aussi de certains jeux indés reconnus tel que,(avec sa pelle!) dans le monde médiéval, ou foncez dans la peau de Raz, deIls sont, tous cachés dans des coffres parsemés un peu partout au sein de. Le jeu arrivera cet été sans plus de détails hormis que seule une version dématérialisée est au programme.Voilà une des annonces qui a le plus retenu notre attention, notamment de par le sujet abordé et son originalité.C’est donc le résultat de 3 années de travail pour le studioest un jeu plongeant le joueur au coeur du règne animal, tel que nous avons l’habitude de le voir au travers de différents documentaires animaliers, sauf que cette fois nous en sommes le principal acteur.Avant toute chose il faut savoir que le projet développé par le studio deest né à la suite d’un après-midi, durant l’E3:C’est donc suite à ça que les 3 hommes se sont dirigés vers laafin d’obtenir les droits d’exploitation de la licence “Predator” ensuite, il a fallu trouver un éditeur et comme vous pouvez le voir dans ce trailer, en début de vidéo, c’estqui a cru au projet et donc pris sous son aile le studio.Bon et niveau gameplay, ça donne quoi alors ?A l’image de, on espère que son destin sera plus reluisant que ce dernier… nous incarnons une équipe de soldats d’élite qui aura pour objectif de mener des missions paramilitaires comme,. Pendant ce temps-là, un autre joueuret se chargera de traquer à l’aide de son imposant canon à plasma l’équipe adverse.Le studio a tenu à préciser que, avec le soutient de la Fox, ils mettront un point d’honneur pour respecter l’oeuvre originale et que, le gameplay sera avant tout le point fort du jeu, un moyen certainement de dire que techniquement faudra pas s’attendre à quelque chose de révolutionnaire, c’est un petit studio on rappelle.Côté sortie, on nous annonce un vagueAnnoncé par PlayStation avant le State of Play, MediEvil a fait son grand retour par le biais d’un tout nouveauCe fût l’occasion pour nous d’en découvrir davantage sur l’histoire du jeu mais surtout sur le travail apporté par l’équipe desur ce remake.Ce n’est tout, une éditiona été annoncée et comprendra une armure exclusive pour Sir Daniel, un. Néanmoins, pas de prix pour le moment.Côté sortie, quoi de mieux que de revenir d’entre les morts pendant la période d’halloween,prendra donc part à la fête leSans doute le plus gros morceau de ce second numéro de State of Play,sort enfin de son silence et nous reviens avec un long teaser trailer qui en met plein la vue.Teaser oblige, nous n’avons toujours pas de date de sortie toutefois, le producteur cheznous donnepour en découvrir davantage à son sujet, dont on l’espère une date de sortie.Pour rappel, Final Fantasy 7 sortira exclusivement d’abord sur PS4.Voilà, c’est tout pour ce second numéro de State of play, on se quitte avec la présentation d’une nouvelle PS4 Slim en édition limitée ““.