Envie de voir Florent Gorges à l’âge de 12 ans ? De découvrir une interview prémonitoire de Julien Chièze ? D’écouter un poème de RivalDucan ou tout simplement envie de voir Marjolaine en Mai Shiranui ? Alors Go 2005 pour la revue de presse de GameFan 9 & 10 ! Au programme que des choses délicieuses à contempler : la série Ys décortiquée, tout comme celle de Tengaimakyo ! Des reportages à foison et des articles de qualité sur des jeux cultes !

Who likes this ?

posted the 05/09/2019 at 07:39 PM by gunhedtv