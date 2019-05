Suite à la bande annonce de Ça partie 2, le studio derrière le jeu asymétrique Last Year the nightmare poste un tweet avec deux images montrant Grippe-sous le clown en cours de test sur leur jeu reste à voir si ils auront le droit ou non.Jeu sous UE4."Ok donc un de nos artistes est devenu beaucoup trop excité et a mis Pennywise dans le jeu et c'est vraiment effrayant. Maintenant, nous avons une tonne d'idées folles pour le gameplay "Ça". C'est possible que ce soit un truc ? A qui devons-nous parler ? "Et hier la mise à jour de Dead by dealight à donner la chance d’apercevoir le prochain tueur en avance pour une poignée de joueurs, qui n'est qu'autre que Ghostface de la saga de films/série Scream.Un skin alternatif:Les différentes animations en vidéo:Nouveau skins pour Amanda (Pighead) :Une sortie vers juin pour le nouveau chapitre.