Salut,Je vends Mortal Kombat 11 sur PS4 Version Française je précise, en excellent état, comme neuf.Envoi en lettre suivie (frais de port offert). Un numéro de suivi vous sera fourni.Paiement Paypal.Me contacter par MP, je réponds rapidement.Prix : 39€Je me suis aligné sur les prix du boncoin (aux alentours de 38€ hors frais de port).

posted the 05/09/2019 at 04:40 PM by ioop