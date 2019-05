Petit rappel, ce soir à minuit Sony nous fera un nouveau direct, après beaucoup de critiques lors de son dernier live, Sony nous prépare-t-il le grand show?Selon des rumeurs, 3 jeux phares de l'ère playstation 1 referont parler d'eux durant ce live, on pense donc facilement a un nouveau Trailer pour CTR Crash Team Racing Nitro Fueled qui n'est plus très loin de sa date de sortie, une mini-présentation sur le remake de MediEvil après une trop longue absence, et enfin du nouveau sur le très attendu (ou pas après des années d'attente pour rien...) Final Fantasy VII Remake.Et selon d'autres bruits de couloir, un hypothétique nouveau trailer pour The Last of Us part II en fin de direct (le trailer de Joel ? ) et avec une possible date de sortie pour les plus impatients, qui concorderait bien avec les récentes déclarations de Neil Druckmann sur le retour du jeu dans la sphère médiatique : On présentera du nouveau sur The Last of us avant l'E3 2019.Verdict ce soir à minuit.