Je n'ai pas vu d'article sur GB Studio sur le site alors je fais un petit hors sujet, pour vous présenter ce petit logiciel qui permet de créer des jeux dans le style de laest un logiciel créé par, qui lui a permis de développer Untitled GB Game . Chris Maltby après la game jam, a décidé de retravailler un peu son logiciel afin de le rendre disponible à tous !Le logiciel a l’air super-simple d’utilisation et il permet de concevoir un jeu sans connaissances de programmations, d’exporter son projet au format .gb (compatible avec les émulateurs), de rendre le jeu compatible avec le HTML5 et donc d’y jouer avec n’importe quel appareil.Le logiciel estet disponible sur, mais il est en anglais.Le site officiel: https://www.gbstudio.dev/

