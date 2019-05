Les joueurs qui n'étaient pas encore convaincus de l'agenda caché de Sony contre les cuisses ''séduisantes'' des personnages de jeu vidéo ou qui ont déjà oublié l'incident fâcheux d'Atelier Lulua où même un pauvre cheval n'a pas survécu à la purge ont maintenant une seconde occasion d'obtenir l'illumination, car de toute évidence les cuisses de la couverture de Blade Arcus Rebellion From Shining ont également été coupées de la vue afin d'éviter de pervertir la jeunesse ou de stimuler l'imagination des otakus dépravés en manque de chair fraiche .Merci à Sony car maintenant le petit Jimmy va enfin pouvoir jouer à GTA V sans tomber sur des éléments offensants qui pourraient perturber son développement.

Who likes this ?

posted the 05/08/2019 at 12:15 PM by eldrick