Voici une Information autour du jeu Tales of Vesperia Remaster :Bandai Namco a annoncé que la série Tales of avait réussi à se vendre à 20 millions d'unités dans le monde. Le premier opus a été lancé en 1995, et la Saga est restée forte depuis. Pour célébrer cet événement, Bandai Namco a annoncé trois événements spéciaux :- Vente numérique au Japon, avec des détails à venir à une date ultérieure- Wallpaper et icônes pour Tales of Vesperia : Definitive Edition, ainsi que des icônes de réseaux sociaux- Campagne Twitter Tales of Memories pour partager les souvenirs de votre série avec le tag テ イ メ モ リPour la campagne Twitter de Tales of Memories, trois gagnants remporteront un dépliant Tales of Festival 2019 signé par la distribution....Source : https://www.gonintendo.com/stories/334826-tales-of-franchise-hits-20-million-sold-worldwide