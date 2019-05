Si vous êtes comme moi et que vous avez grandi avec les jeux Tony Hawks ou encore Dave Mirra freestyle BMX vous devriez aimé Descenders.Je l'avais dans l'oeil depuis un moment, mais son statut de Game Preview m'a empêché d'acheter .Il est disponible depuis quelques heures et c'est une franche réussite le principe ?Je vous le conseille fortement

Dévalé les pentes a toute vitesse Des pentes plus ou moins grandes Des courses de boss qui vous demanderons par exemple de faire une figure dans les airs au dessus d'un train . Un ptit coté spectaculaire par moment .

posted the 05/07/2019 at 04:33 PM by negan