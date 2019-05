Irem

Et oui, je dois avouer avoir été inspiré concernant le titre de l'article.Enfin bref, aujourd'hui-même et après un très long délai d'attente depuis ma précommande, j'ai enfin reçu l'unique version boîte de la fameuse compilation des deux Shoot'em Up de, à savoirsuren provenance de. Le tout fut bien évidemment accompagné d'une magnifique carte postale en cadeau.J'ai beau avoir déjà acheté cette compilation en dématérialisé dans l'ordre suret, il me le fallait absolument en boîte pour compléter ma collection de jeux. Je vous ne cache pas ma surprise lorsque j'ai appris qu'il sortirait en boîte en Europe suretviaC'est désormais chose faite et il rejoint donc les autres opus de cette fabuleuse saga.