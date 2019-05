Le fait qu’un million d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées d’extinction n’est que le signe le plus flagrant d’une mise en coupe réglée par l’Homme de tous les écosystèmes de la planète. "Depuis les années 1970, les tendances dans la production agricole, la pêche, la production de bioénergie, l’utilisation de matières premières sont à la hausse, mais 14 des 18 catégories de service que la nature procure à l’Humanité qui ont pu être évalué, sont en déclin", affirme le rapport. Alors que la population mondiale augmente, les capacités de la terre à fournir de la nourriture, des fibres (coton, lin, laine, bois), de l’eau pure, des matériaux de construction s’affaiblissent.

Au-delà de la disparition rapide des espèces animales et végétales, le rapport de la plateforme des experts pour la biodiversité et les écosystèmes (Ipbes), rendu public le 6 mai 2019, estime que l’Humanité doit changer profondément sa manière d’exploiter la nature.

Who likes this ?

posted the 05/06/2019 at 06:30 PM by jenicris