Actuellement, il faut débourser 39,99 £ pour avoir un an d'abonnement au Xbox Live Gold, un prix qui va passer à 49,99 £ à partir du 8 mai prochain. L'offre mensuelle passera de 5,99 £ à 6,99 £, tandis que l'abonnement de trois mois coûtera désormais 17,99 £ au lieu de 14,99 £. Seule consolation, les six mois coûteront toujours 29,99 £. Microsoft justifie cette hausse de prix pour « répondre aux conditions changeantes du marché », et s'explique :



"Pour que les joueurs aient des tarifs cohérents pour le Xbox Live Gold dans toute l’Europe, nous apportons des modifications aux tarifs britanniques à partir du 8 mai. Cette nouvelle tarification est alignée sur les changements que nous avons apportés à la région en 2016 alors que nous nous efforçons d'offrir à nos membres des services de jeu et de divertissement de qualité à un prix équitable."



Vous l'aurez compris, Microsoft s'aligne sur le marché européen, et les joueurs en dehors du Royaume-Uni n'ont pas à craindre, pour le moment, une hausse de prix. Pour rappel, Sony avait lui aussi augmenté le prix du PlayStation Plus en 2017.