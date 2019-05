Après l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, Ubisoft a décidé de participer financièrement à la reconstruction, offrant 500 000 €. Et les joueurs ont quant à eux droit à Assassin’s Creed Unity gratuitement sur PC, via Uplay.



L'offre, qui était valable jusqu'à la fin du mois dernier, a été saluée par la communauté, et bien évidemment, nombreux ont été les joueurs à télécharger Assassin’s Creed Unity sur ordinateurs, obligeant même Ubisoft à effectuer une maintenance pour augmenter la taille des serveurs du jeu, vieux de près de cinq ans tout de même. Selon The Hollywood Reporter, ce sont ainsi trois millions de joueurs qui ont téléchargé le titre sur Uplay !



Si le jeu avait été très critiqué à sa sortie à cause de nombreux bugs techniques, Assassin's Creed Unity est aujourd'hui parfaitement jouable et se déroule pour rappel à Paris, à la fin du XVIIIe siècle, avec Notre-Dame au cœur de la carte.