Mes premières questions concerne la gestion du blog, du profil et des groupes:

Maintenant les questions concernant le site:

Salut,Cela fait maintenant deux semaines que j’ai commencé à poster des articles sur Gamekyo. On peut dire que je suis “nouveau” malgré mon inscription qui date d’il y a un long moment, mais voilà, je me pose plusieurs questions concernant le site.Une fois sur la page d’accueil du site, j’ai ma “carte d’identité”, la première fois que je l’ai vu, je me suis demandé à quoi correspondait la barre, plus je navigue sur le site et plus elle augmente, selon moi, elle correspond à une barre de surchauffe, mais je ne comprends pas l'intérêt.Ensuite, vient l’expérience et les niveaux que je ne comprends pas comment ça marche…Lorsque je navigue sur mon blog, j’ai accès à l’onglet administration. La ligne “ajouter une catégorie” comme indiquée sert à créer une catégorie, mais une fois cela fait comment ça marche ? On peut renommer la catégorie ? Déplacer les articles afin de trier les articles du blog ? Ou cela sert à autre chose ?La gestion d’un groupe fonctionne de la même manière que le blog, j’imagine, mais quels sont les “avantages” par rapport au simple blog ?Enfin, j’ai un bug d’affichage (je crois) quand je navigue sur les articles dans la catégorie blog, les personnes qui ont aimé l’article n’apparaissent pas alors que sur les articles du site et des groupes les noms s’affichent directement.Negan, pour m’aider m’a envoyé sur le groupe d’aide de Gamekyo, mais les articles ne comportent plus de photos et le groupe n’est pas visible aux yeux de tous. Je me demandais alors s’il était possible de le remettre à jour et de faire en sorte que les nouveaux venant prennent connaissance de ce groupe ?Voilà, sur certains articles, je vois toujours les personnes qui font appellent aux modos pour régler un problème, mais est-ce qu’il y a un ou des administrateurs ?Est-ce que le site possède encore des développeurs ?Enfin la mise en avant des blogs et sa communauté font clairement la force du site et je me demandais s’il était alors possible de créer une chronique bénévole et peut-être hebdomadaire (par les membres du site quoi) mise en ligne sur une chaîne YouTube afin de la poster sur la home du site les jours où les news sont peu nombreuses (comme le dimanche) ?Voilà, ce sont toutes les questions que je me pose concernant le site depuis mon inscription.Cet article est voué à être supprimé, c'est juste que je ne savais pas à qui m'adressait.