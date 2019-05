Lors de la présentation du jeu le mois dernier, EA affirmait que le prochain titre de Respawn Entertainment "a été conçu avec le gameplay comme priorité, afin de proposer des combats au sabre laser intenses semblables à ceux des films Star Wars". Il sera possible de créer "différentes combinaisons de mêlée grâce à un système de combat au sabre laser innovant et aux pouvoirs de la Force". "Les joueurs devront également faire appel à toutes leurs compétences en jeux de plateforme afin de battre leurs adversaires par la stratégie et de résoudre les énigmes dans leurs aventures à travers la galaxie", comme l'explique EA. Purement solo, ce jeu d'action/aventure à la troisième personne développé par Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends) nous placera dans la peau de Cal Kestis, un des derniers survivants de l'Ordre Jedi en fuite après la purge de l'Ordre 66 déclenchée dans le film Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith. Une aventure à découvrir le 15 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, histoire de se mettre dans l'ambiance avant la sortie du neuvième film le 18 décembre.