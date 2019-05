Les 2 grosses machines next gen seront rétrocompatibles. Microsoft continue sur sa lancée et Sony y revient après l'avoir abandonné.Est-ce un argument supplémentaire d'achat ? Ici certains ne changeront jamais de crèmerie, d'autres (comme moi) prendront les 2 consoles à terme. Mais pour le grand public plus versatile, le fait de pouvoir garder ses jeux (et manettes ?) est-il un moyen efficace de fidéliser le client ?La rétro va sans doute limiter les remaster ("enfin !" hurleront certains), mais pensez-vous que les jeux de l'ancienne gen profiteront du gain de puissance des PS5 et Scarlet ?Je ne m'attends pas à des jeux optimisés comme certains jeux 360 sur One X, qui sont à la hauteur d'un remaster. Je n'y connais rien en technologie qu'embarque nos consoles, je me pose la question si le SSD ne pourrait pas faire des miracles ?L'exemple de Spiderman tournant sur un kit PS5 est parlant; outre le fait de réduire un temps de chargement de 15 secondes à moins d'1 seconde, c'est surtout le fait de pouvoir afficher le monde, les objets et les textures beaucoup plus rapidement qui est intéressant, limitant alors le clipping. La puissance de la console permettrait aussi un 60 fps stable.Le très critiqué Days Gone à ce sujet (pour prendre un exemple d'actualité mais j'adore ce jeu), pourra-t-il profiter de cette technologie ? Nativement, sans patch (ou avec un léger) ?Si oui, est-ce pour vous un facteur d'achat day one ?