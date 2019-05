Resident Evil 1.5:

De gauche à droite: Lisa, Elza, Roy et John.

Dans cette version, l’antagoniste principal devait être Albert Wesker, mais il sera très vite remplacé par James Marcus pour éviter toute incohérence scénaristique avec le premier épisode.

Le développement:



Images du jeu.

Les seuls concepts arts disponible de ce projet.

Resident Evil 1.5 est le nom donné au premier prototype de Resident Evil 2. Le jeu est abandonné en 1997 alors que ce dernier était bien avancé. Ce prototype diverge beaucoup de la version que nous connaissons aujourd’hui, en effet beaucoup d’éléments ont dû être retirés et le scénario changé.Ce jeu devait être la suite directe du jeu précédent, après l’enquête des membres S.T.A.R.S dans le manoir, les expériences réalisées par Umbrella sont rendues publiques. L’entreprise s’est par la suite effondrée à cause des révélations du premier opus. Elle est alors surveillée par la police de Raccoon City. Une étrange maladie fait son apparition dans la ville faisant revenir à la vie les personnes qui en meurent. Dès ce prototype, le jeu était prévu pour être composé de deux scénarios, l’un contant l’histoire d’Elza Walker, une jeune étudiante revenant de vacances à Raccoon City pour finir ses études et le deuxième celui de Léon S. Kennedy, un jeune officier de police.Le scénario de Léon: son histoire commence sur le toit du commissariat. Il informe alors le chef de la police: Brian Irons. Ce dernier gravement blessé donne l’ordre de sauver sa vie et celles des survivants. Plus tard, Léon trouve une chercheuse d’Umbrella (Lisa) enfermée dans un fourgon de police, cette dernière est blessée. La jeune recrue va donc l’emmener dans un lieu sûr avec l’aide de Marvin Branagh afin de la soigner. Plus tard dans le garage, Léon aperçoit une petite fille quittée le commissariat par une plaque d'égout, n’ayant pu interpeller la petite fille, il se dirige vers le parking où il y croise une nouvelle fois Lisa. Léon, Marvin et Linda décident alors de s’enfuir en passant par les égouts, cette dernière décide de s’échapper, mais elle est suivie par Marvin. Léon se retrouve alors seul. Ce dernier a affaire à de nombreux monstres. Marvin rejoint Léon après avoir perdu Linda de vue, les deux entrent dans l’usine d’Umbrella, où ils trouvent de nombreux policiers morts. Ils rencontrent également pour la première fois William Birkin. Ce personnage est difforme et se transforme petit à petit à cause du virus. Léon et Marvin repoussent alors Williams, mais Marvin est gravement blessé. Linda rejoint à nouveau Léon et Marvin. Elle raconte à Léon comment sauver Marvin. Alors que le jeune policier cherche comment fabriquer le remède pour soigner son coéquipier, il rencontre Annette Birkin. Lors du combat final, Williams tue sa femme avant de mourir. Léon part rejoindre Linda et Marvin afin de quitter le laboratoire en train.Le scénario d’Elza: alors qu’elle revient de ses vacances d’été, elle espère recruter des nouveaux membres pour son club de motos universitaire. En arrivant à Raccoon City, elle fait face à de nombreux zombies. Elle part alors se réfugier dans le commissariat où elle rencontre John et l’officier Roy, ce dernier est sur le point de se transformer en zombie. Peu de temps après John tuera Roy afin qu’il ne se transforme pas en Zombie. Plus tard Elza rencontre Sherry Birkin qui connaît un passage secret afin de rejoindre le centre d'Umbrella. Ils rencontrent alors William Birkin qui les attaque, après avoir été vaincu Sherry s'enfuit pour retrouver son père. Elza et John décident alors de se séparer afin de la retrouver.Bien que les deux scénarios se complètent, les deux héros ne semblent se croiser à aucun moment. Certains personnages font le lien entre les deux histoires comme Sherry, William et Annette. Mais comme le jeu n’est pas complet, il existe de nombreux éléments manquants.Lisa, la chercheuse d’umbrella deviendra Ada Wong dans la version finale.Elza Walker sera remplacée par Claire Redfield pour créer un lien avec Resident Evil 1.Roy lui sera supprimé, son histoire sera réadaptée pour Marvin.Et John sera modifié pour devenir Robert, le gérant de l'armurerie.Le jeu était bien plus ambitieux que celui que nous connaissons. De nombreux éléments ont dû être supprimés.Des vêtements étaient normalement trouvables au cours de l’aventure. Ces vêtements permettaient aux héros d'améliorer la résistance aux morsures, mais aussi de transporter plus d'objets.Les couteaux donnés deux coups au lieu d'un seul et était stocké dans un emplacement spécial.Plus d'armes étaient prévues dans cette version comme les grenades.Des traces de sang et de morsures étaient visibles sur le corps des héros.Plus de zombies devaient être affichés à l'écran (10). Ce nombre sera diminué à 7 pour détailler encore plus le jeu.Des montres ont été supprimés comme des gorilles zombifiés, des “hommes-araignés” et des araignées géantes.Le développement de Resident Evil 2 débute un mois après la sortie du premier jeu. Shinji Mikami et Hideki Kamiya commencent à donner les idées de ce que doit être le jeu, mais très rapidement des divergences arrivent entre les deux personnages. Shinji Mikami en 1997 annonce à l’équipe que le jeu n’a pas atteint les exigences souhaitaient. Le projet est alors repris depuis le début par Shinji Mikami qui fera en sorte que les développeurs et Hideki Kamiya acceptent sa vision. Le jeu qui devait mettre un terme à la série Resident Evil est finalement écrit une nouvelle fois par Hideki Kamiya et Noboru Sugimura, afin de créer un lien entre le premier épisode et faire de Resident Evil une franchise. Après le remaniement du projet, Capcom tient une conférence de presse sur le jeu afin de parler de son avancement, mais aussi pour annoncer un report.Une équipe de fan travaille sur le prototype de Resident Evil 1.5 afin de le rendre le plus jouable possible. Le dernier patch pour le jeu est sorti en juin 2018.- (1999 - N64)L’histoire du jeu est très similaire à celui de la version GameCube. Le jeu se déroule avant les faits du premier Resident Evil 1. L’équipe Bravo des S.T.A.R.S découvrent un véhicule de la marine renversé. Un homme s’enfuit de véhicule et Rebecca Chambers est chargé d’enquêter par ses supérieurs. Pendant son enquête, elle trouve un train et suit l’homme qui est à l’intérieur. Elle est pour la première fois confrontée à des zombies. Rebecca rencontre alors la personne qui s’est échappé du fourgon, Billy Coen. Les deux personnages vont alors décider de s’allier pour survivre.De plus, le jeu devait posséder plusieurs fins en fonction de la survie de Billy Coen et de Rebecca Chambers, mais une nouvelle fois cela supprimé pour éviter les incohérences avec Resident Evil.Autre point important le gameplay aurait pu être complètement différent puisque le jeu aurait dû intégrer un mode coopération.Le jeu est développé par le 3e studio de Capcom. Lors de l’annonce de la Nintendo 64 en 1995. Après le portage de Resident Evil 2 sur la dernière console de Nintendo, les développeurs avaient l'idée de raconter ce qui se passe la veille du premier Resident Evil dans un opus à la Nintendo 64. Le jeu, au vu de ses ambitions ne pouvait pas sortir sur les cartouches de la Nintendo 64, Capcom décide alors de le sortir sur le 64DD, mais la capacité de stockage des disques ne suffira pas à tout stocker. En 1999, le jeu est officiellement annoncé, mais sera repoussé jusqu'à l'annonce de la GameCube en 2000. Capcom décide alors de reporter le jeu afin de le sortir sur la GameCube.Annoncé en grande pompe lors de la conférence de Sony à l’E3 2009, le jeu devait être exclusif à la PSP.Pas d’image et très peu d’informations sur ce jeu, puisque après son annonce, le jeu ne refera jamais surface. Tout ce que nous savons, c’est que ce jeu devait avoir un scénario original et très différent des autres opus de la saga.Le studio Creative Assembly (Halo Wars 2, Alien: Isolation et les Total War) travaillait sur un jeu Resident Evil avant le développement d’Alien: Isolation. À cette époque le studio avait plusieurs idées de jeux à licence (un jeu Alien, Django: Unchained et un sur les agents du S.H.I.E.L.D) dont un jeu Resident Evil qui avait pour personnage principal Jill Valentine. Creative Assembly se concentrera sur le jeu Alien après le refus du jeu Resident Evil par Capcom.En 2013, une suite de Resident Evil 6 était en développement. Capcom fera annuler cette suite à cause des retours mitigés des joueurs et de la presse pour Resident Evil 6. L’orientation action prise pour cet épisode ayant fait beaucoup débat.Le développement du jeu est relancé plus tard avec le souhait de remettre la survie et l'horreur au cœur de cet épisode.