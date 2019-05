Gat(sby) vous souhaite un bon et joyeux week-end.

Misterpixel qui était insensible au jeu il y a un an a "étonnamment" retourné sa veste.

Osef de Days Gone, Nicolaswitch & Sentenza.com s'éclatent sur les "nouveautés" de la console hybride de Big N.

Kyogamer quand il lit un bon tweet sur Days Gone.

On a retrouvé Minbox...

Du Pérou et pas au courant de cet épisode Days Gone, Voxen & Spawnini viennent à l'instant d'apprendre que Trump a été élu Président des Etat-Unis.

De leurs côtés, les pro-N continuent de découvrir les jeux PS360 avec plaisir et le fondement éclaté.

Shincloud en lançant Days Gone n'avait pas idée de ce qui l'attendait...

posted the 05/04/2019 at 05:04 PM by gat