Final Fantasy X tourne donc bien en 1080p / 30 fps stable en mode dock, et 720p / 30 fps en mode portable. Contrairement à ce que certains articles sur Gamekyo semblaient affirmer. La version Xbox One est similaire, la version Xbox One X propose une définition 4K. Visuellement, le jeu est très similaire sur toutes les plateformes selon DF.



En ce qui concerne FF XII, le jeu est plus gourmand (tous les décors sont en full 3D, il y a plus de NPC etc.). Le jeu tourne en 864p en mode dock sur Switch (1536x864px) et 576p en mode portable (1024x576px). Sur Xbox One il tourne en 1080p et pareil sur Xbox One X (contrairement à la version PS4 Pro), il tourne cependant en 60 images par seconde sur Xbox One X. Le filtrage des textures et l'occlusion ambiante est de meilleure qualité sur One X. La meilleure qualité d'image est sur PS4 Pro en raison de la définition, mais cette version n'a pas les nouveautés des versions Switch / One ni leurs avantages respectifs (mode portable ou 60 fps).



Le jeu tourne en 30 images par seconde stable sur Switch et Xbox One.



La qualité des textures est similaire sur toutes les plateformes pour les personnages, mais pour les objets du décor les textures sont légèrement moins détaillées sur Switch.



Le reste est similaire (les objets / personnages apparaissent notamment à même distance, les ombres etc.).



En conclusion (fin de vidéo), ils comparent la version X et Switch et disent que malgré toutes ces différences, visuellement les deux versions restent très proches.

Digital Foundry - https://www.youtube.com/watch?v=r9IGpIehFmQ&t=539s