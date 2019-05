Pour ma part, j'attends d'en voir plus au sujet de Wolfenstein Youngblood, le seul hic pour moi, c'est de ne plus contrôler Blazkowicz ... j'avais beaucoup aimé les deux précédents Wolfenstein. Les autres jeux ne m'intéresse pas.

posted the 05/04/2019 at 12:11 PM by ioop