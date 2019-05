Voici une Information concernant la Nintendo Switch VR :Digtal Foundry a testé ce mode dans les deux jeux :Il semble que Super Mario Odyssey VR fonctionne très bien à 60fps stable, alors que le mode VR de The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild peut chuter jusqu'à 20fps, ce qui peut provoquer le mal des transports...Source : https://nintendosoup.com/check-out-this-graphical-comparison-for-super-mario-odyssey-breath-of-the-wild-labo-vr