Days Gone + Team Sonic Racing pour 66,98€Déjà, j'avais 10€ qui m'ont été offerts sur mon compte fnac (d'un précédent achat), à dépenser donc ...Ensuite, j'ai acheté une carte cadeau d'une valeur de 60€ pour 50€, c'est à dire payé 50€, dépenser 60€.Donc au final, le total pour les deux jeux est de 66,98€, un très bon plan ! Prix imbattable !De plus, j'aurai les bonus fnac, c'est à dire le portefeuille et en dlc : l'arbalète de Drifter, une amélioration de réservoir, une amélioration Nitro et une amélioration carénage.