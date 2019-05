Voici une Information autour des jeux Super Dragon Ball Heroes : World Mission et Days Gone :World World Z sur Ps4 est la version la moins bien notée du mois.Dragon Ball Heroes sur Nintendo Switch n'aura visiblement pas convaincu.Sale temps également pour les zombies.Le portage de Capcom est le premier à bien s'en tirer ce mois-ci.Pas de jaloux pour ce portage quelque soit la console.Le jeu de combat s'en sort très bien.Tout comme le portage de Square-Enix sur Nintendo Switch.FFXII et Mortal Kombat 11 s'en tirent encore mieux.Et la palme d'or revient ce mois-ci à un portage sur Xbox One...Source : https://www.metacritic.com/game/playstation-4/days-gone

Who likes this ?

posted the 05/01/2019 at 07:25 AM by link49