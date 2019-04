Les portages et le cas Resident Evil 3 :

Resident Evil



Vidéo du portage réalisé par HotGen Studios

Resident Evil et Resident Evil 2



Animation de la démo technique de Resident Evil 1.



Démo technique de Reisdent Evil 2.

Resident Evil 3

Les quatre versions de Resident Evil 4 (2000, 2002 et 2003)

De Resident Evil 4 à Devil May Cry

concept art de la création des jumeaux.

De nombreux ennemis étaient prévu pour cette version.

La version “Castle”



Seule vidéo existant de ce projet.

La version “Hallucination”



Bande Annonce (E3 2003)



Gameplay (E3 2003)

La version “Zombie”

- (1999 - GBC)Après l’immense succès de Resident Evil sur la première PlayStation, Capcom commence à porter le jeu sur beaucoup de consoles et commande dans la foulée un portage sur la GameBoy Color. HotGen Studios est alors choisi par Capcom pour réaliser le portage du premier opus sur la GameBoy Color. Le studio pour porter le jeu doit le réadapter entièrement laissant place à des graphismes dessinés. Les énigmes, les chemins pour terminer le jeu et le choix du joueur en début de partie sont conservés montrant le souhait du studio d’avoir une version identique à la version PS1. Mais HotGen avait également prévu d’intégrer de nouveaux monstres, la possibilité de désactiver des pièges, enfin le système de sauvegarde de la version classique devait être modifié pour qu’il corresponde à l’utilisation de la GameBoy.Une fois le portage sur la GameBoy Color terminé, HotGen Studios envoya une cartouche du jeu à Capcom qui le refusa en pensant que les joueurs ne seraient pas satisfaits d’une telle version.Anecdote : il existe deux cartouches de ce jeu, l’une est la version quasiment terminée envoyé à Capcom. La deuxième cartouche correspond à une version en cours développement avec de nombreux bugs.Une copie de la rom envoyée à Capcom a été mise en ligne, laissant la possibilité aux joueurs d’essayer le jeu grâce à un émulateur.- (2002/2003 - GBA)RayLight Studios, un studio italien montre en 2002 une démo technique d’un portage de Resident Evil et de Resident Evil 2 sur GameBoy Advance. Les portages sont réalisés grâce à leur nouveau moteur : le Blue Roses. Le studio propose alors à Capcom de réaliser le portage de ces deux opus sur la GameBoy Advance, mais Capcom ne s’intéressant plus aux consoles portables refuse tout simplement ces deux portages.- (1997)Avant de devenir Resident Evil 3: Nemesis, l’équipe de développement avait décidé que le jeu serait la suite du 4e survivant de Resident Evil 2. Il était alors question de contrôler Hunk, envoyé récupérer un échantillon du virus-G dans un bateau de croisière. En plus de cela, Hunk devait faire face à un nouveau type de monstre à cause du virus-T, ce dernier permettant la fusion de l’ADN humain infecté et celui des plantes.L'idée de base fut jetée lorsque Capcom demanda à Hideki Kamiya de travailler sur un nouveau jeu pour la prochaine génération de consoles.Malheureusement, il n'y a pas plus d'informations ni d'images…- (2000)L’histoire originale prenait place sur une île et se concentrer sur Tony Redgrave et son frère jumeau, Vergil, les fils du comte Spencer. Les deux frères ont été génétiquement modifiés par le virus-G.Hideki Kamiya rejoint alors le 4e studio de Capcom et commence à travailler sur le Resident Evil de la prochaine génération comme l’avait demandé Capcom plus tôt. Il devait être le premier Resident Evil à sortir sur la PlayStation 2. Pour marquer ce passage à la nouvelle génération de consoles, Hideki Kamiya voulait créer un jeu cool, les caméras à angle fixent ne correspondant pas à sa vision du jeu, il demanda de créer un système plus dynamique afin de rendre les combats plus épiques et montrer les capacités réelles du héros. Le jeu s’éloignait progressivement de l’idée originale de la saga. Shinji Mikami et plusieurs membres du studio ont alors demandé à H. Kamiya de garder le projet indépendant afin d’en créer une nouvelle licence. H. Kamiya s’occupa alors de réécrire le scénario afin de continuer à travailler sur ce projet. Finalement, le jeu sort en 2001 sur la PS2 sous le nom de Devil May Cry.- (2002)Le développement de Resident Evil 4 est une nouvelle fois recommencé. Les développeurs voulaient vraiment faire un jeu cool, mais aussi élégant. Ils décidèrent alors de garder les plans 3D de la version précédente.Le jeu devait suivre Léon S. Kennedy en infiltration dans un château européen appartenant au comte Spencer. Albert Wesker attaque le château libérant alors un ancien virus contaminant Léon. Ce dernier cherche alors à comprendre les origines de ce virus et un remède afin de quitter le château. Le jeu devait posséder une intrigue parallèle celui d’une femme explorant le château avec son chien.Le jeu est montré pour la première fois au TGS 2002. Plus tard un accord d’exclusivité sera signé avec Nintendo pour le sortir seulement sur la GameCube.Cette version connaît un développement chaotique. De nombreux problèmes apparaissent à cause de l’ambition du projet. Le jeu sera finalement annulé suite à un monstre impossible à animer avec la technologie de cette époque.Le scénario est donc annulé afin de reprendre le jeu de zéro, Noboru Sugimura (l’auteur) quitte le projet et rejoint le troisième studio de développement en faisant cadeau du scénario à cette équipe. Le scénario est alors retravaillé pour donner plus d’importance à l’histoire parallèle. La partie sur Léon sera finalement supprimée et le jeu deviendra Haunting Ground.- (2003)Pas beaucoup d’informations concernant l’histoire de cette version. Le jeu était basé sur la version “Castle” mais avec de nouvelles mécaniques de gameplay. La démo présentée à l’E3 possédait seulement quelques salles fermées sans entrées ni sorties. Léon était infecté par un virus lui causant des hallucinations, il devait alors affronter des poupées vivantes, des armures et un monstre qui revenait de manière récurrente : le Hook Man. Ce dernier est inspiré du film The Lost Souls.Le jeu est finalement annulé à cause des limitations techniques de la console et du coût pour régler ces problèmes.- (2003)Le développement du jeu doit à nouveau recommencer. Le scénario original est alors rejeté et provoque le départ des deux auteurs (Yasuhisa Kawamura et Noboru Sugimura).Cette version est vue comme un retour aux sources, le retour des zombies était nécessaire pour les développeurs. Shinji Mikami ne voulant pas le retour des zombies fera en sorte que le directeur du projet (Hiroshi Shibata) soit renvoyé. Shinji Mikami met fin à la version “Zombie” en faisant évoluer le jeu tel que nous le connaissons aujourd’hui.Il n’y a pas d’image de cette version, car elle est très rapidement abandonnée par l’équipe de développement suite au renvoi d’Hiroshi Shibata.Plus d’information (en anglais):