Jeudi midi, je réceptionne un produit à propos de Game of Thrones, je ferai un article au cas ou ça peut intéresser des gens.Pour ma part, mon favoris c'est Tyrion, mais si vous voulez mon TOP3, le voici :1) Tyrion2) Jon Snow3) au même niveau : Jaime & Daenerysj'aimais bien Littlefinger également

posted the 04/29/2019 at 09:27 PM by ioop